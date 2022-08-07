Doktor ücretleri artırıldı

Doktorların muayene, tanı, tedavi ve cerrahi işlemlerinin ücretleri artırıldı.

Bakanlar Kurulu, özel sağlık kuruluşları ile serbest meslek icra eden tabiplerin tedavi ücretlerinin en az ve en çok ücret imkanlarını gösteren ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nca hazırlanarak sunulan “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Asgari-Azami Muayene, Tanı Tedavi ve Cerrahi İşlemler Ücretleri Tarifesi”ni onayladı.

Tarifeye göre doktorların muayene ücretleri en az 224 TL, en fazla da 784 TL oldu.