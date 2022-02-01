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Doktora Sormadan Ağrı Kesici Kullanımı Artıyor

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Türk Böbrek Vakfı tarafından gerçekleştirilen Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması'na göre "Doktora danışmadan ağrı kesici kullanıyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 66.6 oldu.
Doktora Sormadan Ağrı Kesici Kullanımı Artıyor

Türk Böbrek Vakfı tarafından gerçekleştirilen Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması, beslenme alışkanlıkları ve böbrek sağlığı bilinci hakkında pek çok detayı ortaya koydu.

Türk Böbrek Vakfı, İstanbul genelinde nüfusun yüzde 95’ten fazlasını temsil eden 1067 denekle yaptığı Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, şunları söyledi:

 

 

BEDEN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

 

– Araştırma grubunda yer alan deneklerin yüzde 41.1’i obez veya fazla kilolu… Yanıtlara göre tuz, şeker ve su tüketimi konusunda doğruluk oranları yüzde 50'nin üzerinde. Fakat buna karşın bilinçsiz ağrı kesici kullanımıyla rutin kontrollerin yapılması konusunda çıkan sonuçlar maalesef olması gereken düzeyde görünmüyor.

 

– Konunun içeriği, hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis açısında son derece önemlidir. Böbrek sağlığı açısından yapılması gereken rutin kontrollerin görmezden gelinmesi ve bilinçsiz ağrı kesici kullanımı başta böbrek sağlığı olmak üzere genel olarak tüm beden sağlığını tehdit eden unsurlar arasındadır.

 

 

DOĞRUSUNU BİLDİKLERİ HALDE UYGULAMIYORLAR

 

Rutin kontroller konusunda sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve çeşitli sağlık kurumları tarafından sıklıkla projeler ve duyurular yapıldığını dile getiren Timur Erk “Sağlıkla ilgili birçok alanda rutin kontrollerin önemine değiniliyor.

Buna rağmen uygulama konusunun yetersiz olması, toplumumuzun “doğrusunu bildiği halde uygulamaya geçmeme” alışkanlığını ortaya koyuyor.

Hasta olmadan doktora gitmeyi ve yılda bir kez yapılmasıyla birçok riskin bertaraf edileceği rutin kontrolleri görmezden gelmemeliyiz” dedi.

 

 

FAZLA TUZ TÜKETİMİ

 

“Bir kişinin günlük ortalama tüketmesi gereken tuz miktarı ne kadar olmalıdır?” sorusuna yüzde 57.8 oranında “6 gram” yanıtı doğru olarak verilmişken, katılımcıların yüzde 42.2’sinin fazla tuz tükettiği ortaya çıktı.

“Doktora danışmadan ağrı kesici kullanıyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 66.6 oldu. “Haftada kaç defa egzersiz yapıyorsunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 41.1’i “Hiç yapmıyorum” dedi.

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