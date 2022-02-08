Doktordan Açıklama Geldi: Halil Falyalı Bütün Müdahalelere Karşın Hayatını Kaybetmiştir

Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklaması yaptı.