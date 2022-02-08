  • BIST 2.007,14
  • Altın 789.68881
  • Dolar 13.5557
  • Euro 15.4778
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Doktordan Açıklama Geldi: Halil Falyalı Bütün Müdahalelere Karşın Hayatını Kaybetmiştir

» »
YDÜ Başhekimi Prof. Yenen: Halil Falyalı bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir
Doktordan Açıklama Geldi: Halil Falyalı Bütün Müdahalelere Karşın Hayatını Kaybetmiştir

Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.  Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı.

 

Prof.  Dr. Müfit C. Yenen, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklaması yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halil Falyalı Kimdir08 Şubat 2022 Salı 22:13
  • Polis Cinayetle İlgili Olan Aracı Arıyor08 Şubat 2022 Salı 22:05
  • Sedat Peker de Falyalı'yı İşaret Etmişti08 Şubat 2022 Salı 21:58
  • Kalaşnikofla taramışlar!08 Şubat 2022 Salı 21:43
  • Falyalı’ya Saldıranların Görüntüleri Ortaya Çıktı08 Şubat 2022 Salı 21:37
  • Falyalı Hayatını Kaybetti08 Şubat 2022 Salı 21:02
  • Falyalı Hayatını Kaybetti08 Şubat 2022 Salı 21:01
  • Halil Falyalı'ya Silahlı Saldırı08 Şubat 2022 Salı 20:29
  • Erhürman: “CTP’nin vizyonu ortadadır, bunları samimiyetle görüşür”08 Şubat 2022 Salı 20:23
  • 588 Yeni Vaka08 Şubat 2022 Salı 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti