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Doktorlar açıkladı: İşte yeni Covid-19 semptomları

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Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da doktorlar potansiyel yeni COVID-19 semptomları tespit etti.
Doktorlar açıkladı: İşte yeni Covid-19 semptomları

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da doktorlar potansiyel yeni COVID-19 semptomları tespit etti.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (COVID-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde on milyonlarca insana bulaşan ve milyonlarcasının da canına mal olan virüs ile ilgili araştırmalar son hızla sürüyor.

COVID-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.

The Sun'da yer alan habere göre, ülkede görev alan doktorlar potansiyel yeni COVID-19 semptomları tespit etti.

Öksürük, tat veya koku kaybı COVID-19'un ana belirtileri olarak gösteriliyor.

Bilim insanları yorgunluk, baş ağrısı ve ishal gibi diğer çeşitli şikayetlere de virüsün neden olabileceğini belirtiyor.

İŞTE YENİ SEMPTOMLAR

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, ağızdaki aşırı kuruluğun enfeksiyonun erken bir işareti olabileceği görüşünde.

Ayrıca dilin tahriş olması, kaşınması ve belirsiz bir ağrı hissinin de erken semptomlar arasında olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar farklı varyantların farklı semptomlara neden olabileceğinin altını çiziyor.

HİNDİSTAN MUTANTI NEDİR?

Pek çok Hintli gelinen noktadan “çifte mutant” da denilen koronavirüsün B.1.617 adlı mutasyonunu sorumlu tutuyor.

Kontrol altına alınması güç iki farklı genetik değişimi içerdiği için “çifte mutant” olarak adlandırılan B.1.617 gerçekte 13 farklı mutasyondan oluşuyor.

Kaynak: Hürriyet

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