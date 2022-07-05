Doktorlar evde Covid-19 testi yapanları uyardı

Son dönemde başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken dikkat çekici bir uyarı ABD'den geldi.

Corona virüsü salgını dünya genelinde tekrar yayılmaya başlarken, ABD’de görevli bilim insanları evde yapılan Covid-19 test kitleri ile ilgili endişe yaratan bir açıklama yaptı. Uzmanlar evde yapılan testlerin bazı durumlarda doğru sonucu vermediğini duyurdu.

Salt Lake City’deki Westminster College’da görevli profesör Han Kim, “Bu evde corona virüsü test kitlerinden iki test çıkıyor ve ilk testten birkaç gün sonra yapmanız daha doğru olur. İki testin olması aslında tek test olduğunu gösteriyor çünkü ikinci testi bir sonraki yapın diye o pakete koymadılar” dedi.

Kim, “İlk testte sonuçlara yansıyacak kadar virüs tespit edilemeyebilir dolayısıyla ikinci testi yapmak gerekli” ifadesini kullandı.

Öte yandan uzmanlar, evde yapılan hızlı antijen testinin de kullanıcıdan kaynaklı bazı hatalar yaratabileceği belirtilirken, “Numune alındıktan sonra solüsyon içinde doğru bir şekilde çevrilmeli. Tabii test kitinin bozuk olma ihtimali de var” yorumunu yaptı.

Utah Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Emily Spivak da test sonuçlarıyla ilgili sorun yaşadığını söyledi. Spivak, “Hızlı antijen testi negatif çıkmıştı fakat iki ya da üç gün boyunca önemli semptomlar gösteriyordum. Sonunda PCR testi yaptım ve pozitif çıktı.