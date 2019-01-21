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Doktorlar uyarıyor! 'Vajinanıza maydanoz veya başka sebzeler koymayın'

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Kadınlar dertlerine derman olması için tarih boyunca bazı bitkileri adet söktürücü olarak kullanmışlardır. Bunlardan en bilineni ise maydanoz! Ancak doktorlar bunun kullanılmaması yönünde ciddi uyarılarda bulunuyorlar.
Doktorlar uyarıyor! 'Vajinanıza maydanoz veya başka sebzeler koymayın'

Sağlık, güzellik ve moda üzerine yayımlar yapan Marie Clare dergisi maydanoz içeriğiyle dikkat çekti. Söz konusu içerikte maydanozun “serviksi yumuşatan ve hormonal dengesizlikleri giderebilen” adet akışını artıran bir madde olarak görülebileceğiydi. Ancak, kadınlara tatil
ya da başka özel bir an için maydanoz kullanabilirsiniz önerisi oldukça tepki topladı.

Bunun üzerine açıklama yapan bir kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr. Shazia Malik, sağlık risklerine hatta ölüme bile yol açabileceği nedeniyle vajinaya maydanoz ya da başka bir sebzenin konulmasını asla önermiyor.Shazia, ''Bunun fayda sağladığını gösteren hiçbir kanıt yok. Size en doğru şeyi doktorunuz söyleyebilir. Hiçbir yararı olmayan şey yüzünden
sağlığı riske atmak ne kadar doğru. Sonunda ölüm bile olabilir. Bu jinekologlar tarafından asla önerilmiyor. Bu makaleyi ancak 'sorumsuz'
olarak adlandırabilirim'' diye konuşuyor.

10213662-728xauto.jpgMarie Claire'in makalesine göre maydanoz, 'serviksi yumuşatan ve hormonal dengesizlikleri gideren bir emmenagog.' Tuhaf öneri sonrası dergi, 'yanlış yönlendirilmiş' bir içerik olduğu gerekçesiyle özür diledi.

Marie Clare sözcüsü şunları söyledi: 'Marie Claire, uygun endüstri uzmanlarından aranan tavsiyeyle iyi araştırılmış güzellik ve yaşam tarzı
hikayeleriyle gurur duyuyor - ne yazık ki bu özellik bu standartları yansıtmıyor ve makaleyi kaldırdık.''

Emmenagoglar bitkisel tıpta adet akışını uyarıcı olarak tanımlanır, ancak bunu destekleyecek bilimsel çalışma yok.

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