DOKTORLARA İKİNCİ İŞ YASAĞI

Anayasa Mahkemesi, yasada geçen “özel hasta bakma” tefsirindeki “özel” kelimesinin ve “ve/veya Kamu Görevlileri Yasası kapsamında” söz dizisinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı. Görüşte, kamuda görev yapan hekimlerin özel hasta bakma hakkı olmadığı belirtilirken, bu hekimlerin devlet hastanelerinde mesai saatleri dışında da hasta bakabileceği ve bunun için de ek ödenek alabileceği kaydedildi.Anayasa Mahkemesi’nin görüşünü Cumhurbaşkanı’na iletmesinin ardından yasanın Meclis’e iade edilmesi bekleniyor.

’ÖZEL’ KELİMESİ ANAYSAYA AYKIRI

Tıp-İş’i temsilen davaya taraf avukat Hasan Esendağlı, Anayasa Mahkemesi’nin kamu hizmeti olan sağlık konusunda yasada geçen “özel” kelimesini Anayasa’ya aykırı bulduğunu ancak özel hasta bakma hakkının kavramsal olarak Anayasa’ya aykırı olmadığını söyledi. Esendağlı, Meclis’in yeniden değerlendireceği yasada “özel” kelimesini çıkarması veya başka bir kelime kullanılması halinde Anayasa’ya aykırılığın kalkacağını belirtti. Tabipler Birliği’ni temsilen avukat Feyzi Hansel kararda, “özel” sözcüğünün Anayasa’ya aykırı bulunduğunu ancak kamu hekimlerinin görevlendirilmeleri halinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de hasta bakma hakları olduğunun belirtildiğini ifade etti.

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER KARADAN MEMNUN

Anayasa Mahkemesi’nin kararını açıklamasını yazılı olarak değerlendiren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin, esas yasanın Özel Hasta Bakma Hakkı’nı düzenleyen 40’ıncı maddesinin yürürlükte kalmasının Anayasa’ya aykırı olmadığını; ancak, bu maddede yer alan “özel” kelimesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Arifoğlu, karara göre, özel kelimesinin ikinci işi çağrıştırdığı ve ikinci iş yasağı nedeniyle Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı düştüğünü belirtti. Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu da, Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesinde yer alan özel hasta bakma terimini Anayasa’ya aykırı bulduğunu belirterek Cumhurbaşkanı’na ve birlik üyelerine teşekkür etti.