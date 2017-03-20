Doktorlara maaş artışı!

Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarısı ile Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler oybirliği ile onaylandı.

Değişikliklerle kamuda çalışan hekimlerin maaşlarında yapılacak artışa olanak sağlayacak.

Konuya ilişkin söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mahkemenin doktorlara ikinci iş yasağı getiren kararının ardından yaşananları özetledi, mahkemenin geçiş süreci için 6 aylık bir süre verdiğini hatırlattı.

Erhürman, “Bu durumda Ağustos’a kadar yapılması gereken şeyler vardır. 6 ayın hemen ardından bakan ve bakanlığın hekimler açısından ikinci iş yasağını çok sert bir biçimde uygulamsı kaçınılmazdır” dedi.

Göç yasası olarak adlandırılan 47/2010 yasasının murad edildiği gibi kamunun cazibesini azaltamadığına dikkat çeken Erhürman, kamuda çalışmanın cazibesinin maaştan ziyade iş güvenliği ve çalışma koşullarından kaynaklandığını söyledi.

Erhürman, “yasa amacına ulaşmadığı gibi sistem içinde ciddi çarpıklıklar yarattı. Eşitsizlik yarattı ve kamuda etkili faaliyet göstermeyi de sekteye uğrattı. Verimlilik ihtiyacı daha da karşılanamaz hale geldi. Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin de hastanelerde çalışamaz hale gelmesine yol açtı ve kamu hastaneleri ciddi şekilde çalışamaz duruma geldi” dedi.

İyi hazırlanmayan yasaların yarattığı tahribatların düzeltilmesi için yeni tahribatlar yaratılmaması gerektiğine işaret eden Erhürman, bu çerçevede mali protokoller hazırlanırken ülke koşullarının karşı tarafa doğru anlatılması gerektiğini vurguladı.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de ülkede getirilmeye çalışılan bütün çözümlerin yarım olduğunu savunarak, özelde iki kat maaş alanların bile kamuya gitmek istemesini iş güvencesi ihtiyacına bağladı.

Özelde çalışanların iş güvencesinin iki dudak arasında olduğunu, kamuda maaşlar ne kadar düşük olursa olsun çalışanın, güvence nedeniyle devleti tercih ettiğini belirten Angolemli, özel sektörde çalışmanın ancak özelde sendikalaşma ile özendirilebileceğini ifade etti.

Angolemli, “göç yasası ortadan kaldırılmadıkça ne önlem alınırsa alınsın hata yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Özel kliniklerin denetlenmediğini savunan Angolemli, sağlık alanında artık bütünlüklü çözüme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise mahkemenin hekimlere ikinci iş yasağı ile ilgili ürettiği karar için geçiş süresi olarak 6 ay verildiğini hatırlattı ve “sıkışacağız. Üstelik altyapımız da hazır değil” dedi.

10-12 yıl okuyan bir doktorun mevcut maaşının düşük olduğuna işaret eden Sucuoğlu, yapılan artışın mahkeme kararı ile bir alakası olmadığını, ayrı bir kulvarda devam eden çalışmanın bir sonucu olduğunu kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, özel hastanelerin denetlendiğini, raporların çıktığını, eksiklik tespit edilen hastanelere uyarı yazılarının yazıldığını belirtti, sağlık sisteminde öngörülen değişiklik için çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.

Döner Sermaye Yasası’nda sona yaklaşıldığını, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın da savcılıktan gelen çekincelerin toparlanmasının ardından meclisin gündemine geleceğini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, birçok yasayı etkileyecek olan Genel Sağlık Sigortası’nın büyük bir reform olacağını da vurguladı.