Doktorlardan Covid-19 uyarısı: Eğer boğazınız ağrıyorsa…

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, mutasyona uğrayan Omicron varyantıyla birlikte tekrar birçok ülkede etkisini artırıyor... Uzmanlar, boğaz ağrısı şikayeti olanlara uyarıda bulundu.

2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü salgınının belirli belirtiler ile ilgili dikkat çekici bir uyarı İngiltere’den geldi. İngiliz bilim insanları son dönemde birçok ülkede corona virüsü vakalarının arttığına dikkat çekerken boğaz ağrısına dikkat çekti.

Covid-19’un en belirgin belirtilerden birinin boğaz ağrısı olduğunu açıklayan yetkililer, ZOE Covid Belirti Çalışma uygulamasından verileri kamuoyu ile paylaştı.

BOĞAZ AĞRISI COVID-19 BELİRTİSİ

Milyonlarca Covid-19 hastasının yaşadığı belirtilerin yer aldığı uygulamada boğaz ağrısının az bilinen bir belirti olduğuna dikkat çekildi. Fakat araştırmada boğaz ağrısının erken dönem uyarı belirtisi olduğu da belirtildi.

Ankete katılanlar, boğaz ağrısının hafif geçtiğini ve 5 gün içinde sona erdiğine dikkat çekti. Uzmanlar, “Eğer boğaz ağrısı 5 günden uzun sürüyorsa, bu başka bir enfeksiyona işaret ediyor demektir” dedi. ZOE’de yer alan bilgilerde boğaz ağrısının ilk günlerde kötü olduğu fakat daha sonra iyileştiği de kaydedildi.

Uzmanlar boğaz ağrısının farklı hastalıklarda da görülebildiğine dikkat çekerken doktor ve sağlık kuruluşlarına gidilmesini önerdi. Öte yandan ZOE’de en sık görülen Covid-19 belirtisi ise baş ağrısı olarak kayıtlara geçti.