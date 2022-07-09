  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Doktorlardan Covid-19 uyarısı: Eğer boğazınız ağrıyorsa…

» »
Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, mutasyona uğrayan Omicron varyantıyla birlikte tekrar birçok ülkede etkisini artırıyor... Uzmanlar, boğaz ağrısı şikayeti olanlara uyarıda bulundu.
Doktorlardan Covid-19 uyarısı: Eğer boğazınız ağrıyorsa…

2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü salgınının belirli belirtiler ile ilgili dikkat çekici bir uyarı İngiltere’den geldi. İngiliz bilim insanları son dönemde birçok ülkede corona virüsü vakalarının arttığına dikkat çekerken boğaz ağrısına dikkat çekti.

Covid-19’un en belirgin belirtilerden birinin boğaz ağrısı olduğunu açıklayan yetkililer, ZOE Covid Belirti Çalışma uygulamasından verileri kamuoyu ile paylaştı.

BOĞAZ AĞRISI COVID-19 BELİRTİSİ

Milyonlarca Covid-19 hastasının yaşadığı belirtilerin yer aldığı uygulamada boğaz ağrısının az bilinen bir belirti olduğuna dikkat çekildi. Fakat araştırmada boğaz ağrısının erken dönem uyarı belirtisi olduğu da belirtildi.

Ankete katılanlar, boğaz ağrısının hafif geçtiğini ve 5 gün içinde sona erdiğine dikkat çekti. Uzmanlar, “Eğer boğaz ağrısı 5 günden uzun sürüyorsa, bu başka bir enfeksiyona işaret ediyor demektir” dedi. ZOE’de yer alan bilgilerde boğaz ağrısının ilk günlerde kötü olduğu fakat daha sonra iyileştiği de kaydedildi.

Uzmanlar boğaz ağrısının farklı hastalıklarda da görülebildiğine dikkat çekerken doktor ve sağlık kuruluşlarına  gidilmesini önerdi. Öte yandan ZOE’de en sık görülen Covid-19 belirtisi ise baş ağrısı olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Strese bağlı kalp hastalıklarına dikkat08 Temmuz 2022 Cuma 09:44
  • DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var07 Temmuz 2022 Perşembe 21:26
  • Varisten Kurtulmak Mümkün07 Temmuz 2022 Perşembe 20:53
  • Covid-19’u hafife almayın07 Temmuz 2022 Perşembe 18:02
  • DSÖ: Maymun çiçeğinde can kaybı arttı07 Temmuz 2022 Perşembe 16:29
  • Kobra egzersizinin şok eden faydaları07 Temmuz 2022 Perşembe 11:40
  • İnsülin düzeyini düşürmenin yolları07 Temmuz 2022 Perşembe 10:58
  • DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var07 Temmuz 2022 Perşembe 09:10
  • Göbek yağını 1 haftada azaltın07 Temmuz 2022 Perşembe 08:57
  • DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: 6,000’den fazla vaka bildirildi06 Temmuz 2022 Çarşamba 22:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti