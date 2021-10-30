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Doktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı

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İngiltere’de 20 Ekim gecesini hastanede geçirmesinin ardından Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık durumuna ilişkin endişeler sürerken, doktorlardan kraliçeye dinlenme tavsiyesi geldiği açıklandı.
Doktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı

İngiltere’de 20 Ekim gecesini hastanede geçirmesinin ardından Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık durumuna ilişkin endişeler sürerken, doktorlardan kraliçeye dinlenme tavsiyesi geldiği açıklandı.

Buckingham Sarayı, doktorların Kraliçe Elizabeth'e en az 2 hafta daha dinlenmesini tavsiye ettiğini belirterek, bu süre zarfında kraliçenin resmi ziyaretlerden kaçınarak yalnızca hafif görevler üstleneceğini bildirdi.

Saray'dan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki kraliçenin 14 Kasım'da başkent Londra'nın merkezinde her yıl savaş kahramanları anısına düzenlenen Anma Pazar ayinine katılmakta kararlı olduğu ifade edildi. Ancak kraliçe, son tavsiye ışığında 13 Kasım'da bir İngiliz askeri yardım kuruluşunun ev sahipliği yaptığı Royal Albert Hall'da gerçekleştirilecek büyük etkinliğe katılmayacak.

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, gelecek yıl tahtta 70. yılını kutlayacak olan kraliçenin sağlığıyla ilgili endişelere değinilerek, 2 hafta daha dinlenme tavsiyesi “kraliçenin uzun saltanat dönemindeki en önemli yokluğu” olarak nitelendirildi.

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