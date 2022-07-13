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Doktorları açıkladı: KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun bilinci açık ve sohbet edebiliyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında doktorları, bugün başarılı bir Karotis ameliyatı geçiren Dr. Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Doktorları açıkladı: KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun bilinci açık ve sohbet edebiliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında doktorları, bugün başarılı bir Karotis ameliyatı geçiren Dr. Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler basınla paylaşıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ile ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Tepeli’nin katıldığı basın toplantısında; Dr. Derviş Eroğlu’nun bugün geçirdiği ameliyat ve genel sağlık durumu ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, 10 gündür Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Derviş Eroğlu’nun tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Yenen’in ardından söz alan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise bugün gerçekleştirilen Karotis ameliyatı ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nu, 10 gündür Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde misafir ettiklerini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Hastanemize ilk olarak hipertansiyona bağlı şikayetlerle başvuran Sayın Cumhurbaşkanımızın tedavisine, tansiyonunu kontrol altına alarak başladık. Daha sonra kalp ritmini düzenlemek için Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel’den oluşan kardiyoloji ekibimiz tarafından kalbine ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takıldı. Yapılan tetkiklerde şah damarında da yüzde 80’e varan bir daralma tespit edildi. Uzman ekibimiz tarafından, bu daralmanın cerrahi müdahale ile giderilmesinin daha iyi sonuç vereceği değerlendirildi” ifadelerini kullandı. “Bugün, Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Tepeli’den oluşan deneyimli ekibimizle, cerrahi müdahaleyi gerçekleştirdik. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi” diyen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Cumhurbaşkanımız  Dr. Derviş Eroğlu, şu anda yoğun bakımda gözetim altında ve herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir” dedi.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz: “Sayın Dr. Derviş Eroğlu, şu anda yoğun bakımda gözetim altında. Uyanık bir şekilde bilinci yerinde ve sohbet edebiliyor.”

Dr. Derviş Eroğlu’nun bugün Karotis ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise , “3. Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu’na uyguladığımız operasyon ile başarılı bir şekilde şah damarının içi temizlendi. Sayın Dr. Derviş Eroğlu daha öncesinde koroner bypass ameliyatı geçirmiş ve hastanemizde kalbine ICD takılmıştır. Dolayısı ile Sayın Eroğlu, riski oldukça yüksek bir hasta konumundaydı. Bizler ise şah damarındaki bu darlığı uzun süreden beri takip ediyorduk. En son yapılan tomografi anjiyosunda bu darlığın kritik bir seviyeye geldiğini belirledik” değerlendirmesini yaptı.  

“Bu sabah toplam iki saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” diyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, ”Bu ameliyat ile şah damarını açarak, içinde tıkanıklığa yol açan kireçlenme diyebileceğimiz plakları temizledik ve şah damarını kapatık. Ameliyat bitiminde de hastamızı uyandırarak, nörolojik açıdan herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ettik” ifadelerini kullandı. 

Ameliyat sırasında da anestezi ve cerrahi ekibin, Dr. Derviş Eroğlu’nun beyin fonksiyonlarını yakından takip ettiğini söyleyen Prof. Dr. Korkmaz, Eroğlu’nun son durumu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. “Sayın Dr. Derviş Eroğlu, şu anda yoğun bakımda gözetim altında. Uyanık bir şekilde bilinci yerinde ve sohbet edebiliyor” diyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızı yarın öğlen saatlerinde normal odaya alacağız. Kendisini, 3-4 gün sürecek bir müşahedenin ardından da taburcu edebiliriz” ifadelerini kullandı. 

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