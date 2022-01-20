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Doktorları Şaşırtan Adam: 67 Yıldır Duş Almıyor

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İran medyasında yer alan haberlere göre, 67 yıldır yıkanmayan ve yol kenarındaki hayvan ölüleriyle beslenen 87 yaşındaki bir adamın sağlıklı olduğu ortaya çıktı.
Doktorları Şaşırtan Adam: 67 Yıldır Duş Almıyor

İran medyasında yer alan haberlere göre, 67 yıldır yıkanmayan ve yol kenarındaki hayvan ölüleriyle beslenen 87 yaşındaki bir adamın sağlıklı olduğu ortaya çıktı.

İran'ın Kirmanşah vilayetinde yaşayan bir adamın hasta olmaktan korktuğu için 67 yıl önce duş almayı bıraktığı öğrenildi. İçme suyunu yerdeki su birikintilerinden sağlaması ve yol kenarlarındaki ölü tavşan ve kirpilerle beslenmesine rağmen yaşlı adamın sağlıklı olduğunu tespit eden doktorlar şaşkınlığa uğradı.

Amu Hacı (Hacı Amca) ismiyle tanınan yaşlı adam ayrıca, hayvan dışkılarından yapılan bir tür sigara içiyor.

Sıra dışı yaşam tarzına rağmen sağlıklı olmasıyla herkesi şaşırtan adam gençliğinde yaşadığı bazı travmalar sebebiyle hayatının büyük bir çoğunluğunu yalnız geçirdi.

Hacı Amca, durumuna üzülen köylülerin kendisi için inşa ettiği bir barakada yaşıyor.

Bazı testler yapmak için barakayı ziyaret eden sağlık görevlileri, yaşlı adamın herhangi bir bakteriyel enfeksiyona, parazite ya da ciddi bir sağlık sorununa sahip olmadığını, tam aksine, hijyenik bir ortamda yaşayan sıradan bir insan kadar sağlıklı olduğunu tespit etti.

The Mirror'a konuşan doktor Gholamreza Molavi, Hacı Amca'nın güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması nedeniyle sağlıklı kalabildiğini söyledi.

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