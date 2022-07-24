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Doktoru açıkladı: ABD Başkanı Joe Biden’a Omicron BA.5 bulaşmış olabilir

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Geçen hafta corona virüsüne yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Doktoru açıkladı: ABD Başkanı Joe Biden’a Omicron BA.5 bulaşmış olabilir

Geçen hafta içinde corona virüsüne yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, ABD Başkanı’nı hasta eden corona virüsünün Omicron varyantının BA.5 türü olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. ABD nüfusunun yüzde 75-80’ininde bu hastalığın olduğunu söyleyen bilim insanları Biden’ın dinlenmeye devam ettiğini aktardı.

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantının BA.5 varyantı ile ilgili Beyaz Saray doktoru Ashish Jha açıklamalarda bulundu. Jha, Biden’dan alınan numunenin incelendiğini belirtti. Jha, Biden’ın öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gösterdiğini de dile getirdi. Yetkililer Biden’ın Paxlovid aldığını da dile getirdi.

O’Connor, Biden’ın Paxlovid aldığını ve sağlığının iyiye gittiğini söyledi. O’Connor, “Başkan  tedaviye yanıt veriyor. BA.5 varyantı çok daha bulaşıcı ve bu sebeple Biden da kendini tecrit altına aldı” dedi. Doktorlar Biden’ın nefes darlığı yaşamadığını da dile getirdi.

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