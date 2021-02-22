22 santim uzunluğunda ilginç bir taşın da yer aldığı sergide Dr. Zan, bir hastanın vücudundan çıkardığı 650 gram ağırlığında bir taş ve yine bir hastadan çıkan 12 adet böbrek taşını da özel bölmede sergiliyor.

Hatay'da Üroloji Uzmanı Dr. İzzettin Zan (74), 46 yıllık meslek hayatı boyunca girdiği 2 bin üzerinde ameliyatta çıkarttığı yüzlerce böbrek ve idrar yolu taşından oluşan kolleksiyonu, kendisine ait özel ofiste sergiliyor.