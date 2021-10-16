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Dokunulmayan savaş şirketi: SADAT

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İtiraflarıyla gündem yaratan Sedat Peker "oluk oluk kan dökme" çıkışını SADAT Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin bildiğini açıklayarak tartışmalara yeni boyut ekledi.
Dokunulmayan savaş şirketi: SADAT

İtiraflarıyla gündem yaratan Sedat Peker "oluk oluk kan dökme" çıkışını SADAT Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin bildiğini açıklayarak tartışmalara yeni boyut ekledi.

28 Şubat mağduru olduklarını iddia eden Tanrıverdi'nin arasında bulunduğu bir grup emekli asker tarafından kurulan SADAT, kontrgerilla olarak bilinen gayri nizami harp eğitimi veren “dini motifli” bir savaş şirketi olarak göze çarpıyor. SADAT hakkında silahlı eğitim kamplarından 15 Temmuz'a, Suriye'de El Nusra'ya silah taşımaktan Harp Okulları'nda mülakata girmeye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Ancak bugüne kadar devletin ilgili kurumları tarafından SADAT'ın denetlendiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, olayı soruşturması gereken yargıdan da ses çıkmadı.

Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile SADAT kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi arasındaki tartışmalarda yeni iddialar ortaya atıldı. "Ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısını yapmam ortak fikirdi” diyen Peker, Tanrıverdi'yi "Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar olmakla" suçladı.

Tanrıverdi ise Peker'in Külliye'de kendisiyle görüşmek istediğini, kendisinin bunu reddettiğini belirterek, “Sizin gibi bir mafya elemanı ile benim ne alakam olabilir” yanıtını verdi.

SADAT nedir?

Peki, tartışmaların merkezindeki SADAT nedir, ne tür suçlamalarla gündeme geldi?

Uzun adı Uluslararası Savunma Danışmanlık Anonim Şirketi olan SADAT, Türk Silahlı Kuvvetlerin'den emekli olan Adnan Tanrıverdi ve 23 asker tarafından kuruldu. 28 Şubat döneminde kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edilmesi nedeniyle kendisini bu dönemin mağduru gören Tanrıverdi, şirketin kuruluşunu bu yüzden 28 Şubat 2012 tarihi olarak belirledi. 

Danışmanlık, eğitim ve ikmal olmak üzere üç alanda hizmet veren şirket, ülkelerin silahlı kuvvetlerine “anahtar teslim Özel Kuvvetler teslim ediyoruz” iddiasında. SADAT, silahlı bir gücü olmadığı ve suikastçı yetiştirmediğini savunuyor. Ancak "güvenlik güçlerine suikastı nasıl önleyeceğini ve ülkesi düşman tarafından işgal edilirse düşmana karşı gayrı nizami usullerle nasıl mücadele edeceğinin eğitimini verebileceğini” belirtiyor.

Gayri nizami harp eğitimi

SADAT, bir orduda olması gereken tüm eğitimleri verebileceğini iddia ediyor. İstihbarattan havacılığa, pusudan, baskın ve sabotaja, cephanelik kurmaktan emniyet hizmetlerine kadar birçok alanda kurs veriyor.

Şirketin internet sitesinde "Gayri nizami eğitim" başlığı altında şu ifadeler yer alıyor:

"SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekûn savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekâtı ile bu harekata karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir."

private Sicherheitsfirma SADAT in der Türkei

Yabancı düşmanlığı vurgusu

Adnan Tanrıverdi, SADAT'ın ana amacının Müslüman ülkelerde "İslam birliği savunması" oluşturmak olarak vurguladı. Şirketin kuruluş amaçları arasında buna ilişkin şu dikkat çekici ifadeler yer alıyor:

- Haçlı zihniyetindeki sömürgeci ülkelere muhtaç olunmasını engellemek.

- İslam Ülkeleri arasında Savunma Sanayii ve Savunma işbirliği ortam oluşmasına yardımcı olmak.

- İslam İttifakına hizmet etmek.

Libya'nın arasında bulunduğu 22 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen SADAT, bugüne kadar birçok iddiayla Türkiye gündemine geldi.

SADAT'a yönelik suçlamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SADAT'ın Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu iddia etti.

Sedat Peker, SADAT'ın Suriye'ye giden yardım tırlarının içinde El Nusra'ya silah gönderdiğini savundu.

Peker, SADAT'ın Rusya'nın özel kuvvetleri ALFA timlerinden eğitim aldığını da söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında SADAT'ın da sokağa inerek, darbe girişimini bastırmada görev aldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Tanrıverdi'nin başındaki SADAT'a bağlı emekli askerlerin Harp Okulları mülakatına üç yıl boyunca girdiği iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı, bu iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi. 

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi

Tanrıverdi iddiaları yalanladı

Bütün iddiaları yalanlayan ve şirketin aleyhinde haber ve yazı kaleme alanlara tazminat davası açan Adnan Tanrıverdi ise "SADAT, yurtiçinde emniyet teşkilâtına, TSK'ya ve başka hiçbir kuruma, örgüte veya sivil şahsa danışmanlık ve eğitim hizmeti vermemektedir" dedi.

Sedat Peker ve SADAT arasındaki tartışma sürerken, yargı bugüne kadar ortaya dökülen iddialarla ilgili ciddi bir soruşturma yürütmedi.

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