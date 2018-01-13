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DOKUNULMAZLIKLAR KALKTI, SIRA YARGIDA

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DOKUNULMAZLIKLAR KALKTI, SIRA YARGIDA
Kısa bir süre önce TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in Başsavcılığa yolsuzluklarla ilgili yaptığı başvurunun ardından dün de HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimi kazanamayan bazı eski bakanlar konusunda polise suç duyurusunda bulundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay seçimi kazanamayan bazı eski bakanlar konusunda, devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Özersay, seçimi kazanamayan ve milletvekili olamayan kişilerin artık dokunulmazlık zırhı yok dedi.                                                          

Özersay'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: "Seçimi kazanamayan ve milletvekili olamayan bazı eski Bakanların artık dokunulmazlık zırhı olmayacak, hatta artık bu zırh yok. Bu nedenle az önce itibariyle haklarında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle polise şikayette bulunduk. Biz söylediklerimizi, sırf söylemiş olmak için söylemedik, yapmak yönünde irademiz vardır, gereğini yapmaya devam edeceğiz..."

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