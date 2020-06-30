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Dokuzuncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el kondu

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Dokuzuncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el kondu
Dokuzuncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el kondu

Ordu’da D.E. isimli vatandaş, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen dokuzuncu kez alkollü araç kullanırken yakalandı. D.E.’nin ehliyetine, 50 yıl süreyle el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücü D.E.’nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi. Dokuzuncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.’nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el kondu.

93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan 6147 lira ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

 

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