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Dolandırıcılara dikkat!

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Türkiye telefon hatlarını kullanarak, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşlarımızı hedef alarak arayan ve kendilerini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, söz konusu emekli vatandaşlarımızı yüksek meblağlarda ...
Dolandırıcılara dikkat!

YURT DIŞI KAYNAKLI TELEFON DOLANDIRICILARI EMEKLİLERİ ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye telefon hatlarını kullanarak, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşlarımızı hedef alarak arayan ve kendilerini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, söz konusu emekli vatandaşlarımızı yüksek meblağlarda dolandırma girişimlerini son günlerde artırdıkları gözlemlenmiştir.

Telefonla arayan dolandırıcılar; aradıkları şahıslara karşı inandırıcılıklarını yükseltmek amacıyla ülkemizde bulunan resmi kurumlardan aradıklarını ve o kurumlara ait de telefon numaralarını vererek yeni yöntemle dolandırma girişimlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir.

Halkımız bilemelidir ki ülkemizde görevli hiçbir polis ve/veya savcı, vatandaşı arayarak para talep etmemektedir.

Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren bankaların müşterilerden, yüklü miktarda para çekilişi ve/veya havale istemi bulunması halinde, havale işlemini onaylamadan önce konunun bu yönde derinlemesine değerlendirilmesi yönünde personelini uyarmaları herkesin yararına olacaktır.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması adına hepimize görevler düşmektedir.

Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin; evlatları, yakınları ve banka çalışanları tarafından böylesi kötü niyetli aramalara itibar etmemeleri yönünde yeniden uyarılmaları önemle rica olunur.

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