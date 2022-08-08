Dolandırıcıların yeni 'SMS' tuzağı

Siber Güvenlik Uzmanı Arda Topal, siber korsanların tuzaklarına her geçen gün yenisini eklediğini belirterek, vatandaşı farklı yöntemlerle ağına düşürmeye çalışan dolandırıcıların, bu seferki yönteminin SMS üzerinden yürüttüğünü aktardı.

Siber Güvenlik Uzmanı Arda Topal, son günlerde yabancı kişi/kişiler ve kurumlar tarafından telefonlara gelen mesajlar hakkında Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

“YABANCI KİŞİLERDEN GÖNDERİLEN MESAJLARA ASLA İTİBAR ETMEYİN”

Arda Topal, telefona gönderilen mesajların ‘giriş kodu ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın’ gibi merak uyandıran mesajların gönderildiğini söyledi. Topal, bu tür yabancı kişilerden gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Siber Güvenlik Uzmanı Topal, kişilerin telefonlara gelen bu tür mesajlara itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, kötü niyetli kişilerin zararlı yazılımlar üreterek, siber korsanlarının amaçlarının kişilerin banka hesaplarına ve sosyal medya hesaplarına ulaşmak olduğunu belirtti.

Topal, kişinin bu mesajlara tıklaması ve onay vermesi durumunda zararlı yazılımların telefona geçtiğini ve uykuya geçerek kişisel verileri ele geçirdiğini aktardı.

Topal, kişisel verilerin ele geçmesi durumunda siber korsanların, yabancı bir ülkede ticaret yapabildiğini, kişiyi uluslararası suça dahil edebileceğini ve kişinin adına hesaplar açabileceğini vurguladı. Topal, siber korsanlarından gelen mesajların amacının kişsel verileri ele geçirmek olduğunu kaydetti.

Siber Güvenlik Uzmanı Topal, kişinin hesaplarında şüpheli bir durum hissetmesi durumunda banka hesaplarının güvene alınabilmesi için banka ile iletişime geçmesi gerektiğini vurguladı. Banka hesaplarından sonra sosyal medya hesaplarının da güvenliği için şifrelerin değiştirilmesi gerektiğine değinen Topal, gmail hesabının şifresinin değiştirilmesi gerektiğini hatta gmail hesabına format atılması (işletim sisteminin sıfırdan kurulması) gerektiğinin daha güvenli olabileceğine değindi.

Arda Topal, ülke genelinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme amacıyla seminerlerin pek düzenlenmediğine de değindi. Topal, genellikle kendisinin konuk olarak çağırıldığı bölgelerde ve ülkelerde vatandaşları bilgilendirme şansına sahip olduğunu aktardı. Topal, kişisel sosyal medya hesaplarından siber güvenlik alanında halkı bilgilendirmek amacıyla yayınlar, açıklamalar yaptığını ancak vatandaşların bu konu hakkında pek merağının olmadığını ifade etti.

“MAĞDURLAR SUSMAYI TERCİH EDİYOR”

Topal, kişilerin mağdur olması durumunda kolay kolay bunu açıklamadığını kaydederek, kişilerin toplum baskısından çekindiğini, “paranı nasıl kaptırırsın” gibi eleştirilere maruz kalmamak amacıyla mağdur olan kişilerin susmayı tercih etttiğini söyledi.

Topal, yaşanan bazı mağduriyetlerin de 18 + sitelerin ziyaret edilmesi sırasında yaşandığını belirterek, “Kişiler, bu siteleri ziyaret ettiğini polise, ailesine veya çevresine söylemeyi çekindiklerinden dolayı suç duyurusunda bulunmuyor.” dedi.

Topal, gelen mesajların onaylanması durumunda zararlı yazılımın telefonda uykuya yattığını belirterek, tüm görüşmeleri, ses kayıtlarını ve görüntüleri kaydedip şantaj yapıldığını belirtti. Topal, kişinin bu durumlar ile şantaja uğrayabildiğini ifade ederek, para istendiğini kaydetti. Kişinin parayı vermesi halinde bile görüşmelerinin ve görüntülerinin yayınlandığını belirterek, şantajcı ile iş birliği olmayacağı yönünde uyarıda bulundu.

Son günlerde sosyal medya hesaplarının çalındığına değinen Topal, sosyal medya hesaplarının çalınmasının en büyük nedeninin kaynağı bilinmeyen yerlere tıklamak veya otomatik indirilen verilerin sebep olduğuna yer verdi. Topal, sosya medya hesaplarının durduk yere çalınmasının imkansız olduğunu kaydederek, muhakak yabancı bir yerle temas edilmesi durumunda hesapların çalınabileceğini söyledi. Topal, Koronavirüs örneğini vererek, “Koronavirüsün kişiye bulaşabilmesi için birileriyle temas etmesi gerekmektedir. Evinizde otururken kimseyle temas halinde değilseniz Koronavirüsün size gelip bulaşma oranın olmadığı gibi sosyal medya hesaplarında kişinin istemsizce tıkladığı siteler veya ziyaret edilen siteler veya bağlantılardan da kaynaklı yaşanabilir.” dedi.

“ZARARLI YAZILIMLARA KARŞI LİSANSLI PROGRAMLAR KULLANILMALI”

Arda Topal, kişilere zararlı yazılımlardan hesaplarını koruyabilmek için önerilerde bulundu. Topal, kişilerin zararlı yazılımlara karşı lisanslı programların kullanılması gerektiğini belirterek, cihazların güncel tutulması gerektiğine değindi.

kaynak :kıbrıs postası