Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte mahkeme celbi ve tebligatla tehdit

Eski öğretim görevlisi avukat Cemalettin Gürler, son dönemde sahte tebligat yöntemiyle dolandırıcılık girişimlerinin arttığını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek yargının hiçbir aşamasında hakimlerden, savcılardan, Yargıtay'dan veya mahkemelerden WhatsApp ya da sosyal medya üzerinden tebligat yapılmadığı uyarısında bulundu.

Adalet psikolojisi üzerine uzun yıllar üniversitelerde ders veren avukat Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen teknolojinin sadece iyi insanlara değil kriminal yapılar ve topluluklara da yeni olanaklar doğurduğunu bildirdi.

Dolandırıcıların yeni gelişen teknolojiden sonuna kadar faydalandığına dikkati çeken Gürler, "Son zamanlarda dolandırıcılar yeni geliştirdikleri yöntemle kadınlar için 'Ayakkabı sipariş ettiniz ancak siparişi iptal ettirdiğiniz için oluşan zararı ödeyin.' erkekler için de 'Masaj salonundan randevu aldınız bu randevuya gelmediğiniz için zarar oluştu, bunu ödeyin.' diyerek sosyal medya üzerinden mesajlar ve dilekçe örnekleri gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu yönteme inanan ve doğru kabul eden kişilerin dolandırıcılarla irtibata geçtiğini ve böylece geri dönülmez zararlar oluşabileceğini belirten Gürler, dolandırıcıların genellikle kamu kurumlarının prestijlerini logolarını ve isimlerini kullanarak vatandaşları inandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Avukat Gürler, dolandırıcıların gönderdiği evraklarda Yargıtay logosu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin fotoğrafı, icra müdürlüğü yazısı, avukat ve uzlaştırmacı imzaları gibi evrakların bulunduğunu, bunla dolandırıcıların insanların kafalarını karıştırmaya çalıştıklarını anlattı. Vatandaşların bu yolla sosyal medya üzerinden gelen iletilere karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Gürler, şöyle devam etti:

"Burada dolandırıcılar, kamu kurumlarının prestiji, toplumsal prestij telkini ve ahlaki manipülasyon, yöntemleriyle 'Ayakkabı siparişinizi iptal ettirdiniz.', 'Masaj salonu randevunuzu iptal ettirdiniz.' gibi cümleler kurarak kişileri duygusal olarak, baskı altına alıyorlar. Bizim hukukçular olarak talebimiz şu, bir kere teyit edilmemiş doğrulanmamış ve tanımadığınız insanlardan gelen mesajlara asla cevap vermeyiniz. Çünkü 'Acaba?' dediğiniz an o sarmalın içine giriyorsunuz ve sonuna kadar bir şekilde sizi sömürmeye çabalıyorlar. Ayrıca sosyal medyanın herkesin her şeyi söyleyebileceği ve hiçbir somut delilin olmadığı bir alan olması hasebiyle sosyal medyadan gelen mesajlara daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor."

"Emniyet ve savcılığa başvurmaktan çekinmeyin"

Bu dolandırıcılık yöntemiyle mağduriyet yaşayan vatandaşların polis ve savcılığa başvurmaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulunan Gürler, "Bir kısım insanlar, çevresinin ailesinin dostlarının kendisini bu konuda tenkit edeceğini hatta alay edeceğini düşünerek böyle bir başvuru yapmaktan çekiniyor. Oysa bunu yapmadığımız sürece toplumdaki herkes bu tür dolandırıcılığa maruz kalabilecektir." dedi.

Vatandaşların, buna benzer durumlarda karşılaştıklarında e-Devlet üzerinden evrak sorgulama yapmasını önerisinde bulunan Gürler, şunları paylaştı:

"Bu tarz mesaj tebligat ve mahkeme celbi gibi evrak gönderildiği durumunda e-Devlet portalından hakkınızda yapılan iş ve işlemlere bakmalısınız. Çünkü orada hakkınızda hukuki olarak yapılan tüm iş ve işlemler görünmektedir. Hiçbir aşamada hakimler savcılar, Yargıtay veya tüketici mahkemelerinden WhatsApp veya sosyal medya üzerinden tebligat yapılmaz. Bilinen sosyal medya mecralarından tebligat yapılmaz bunlar resmi evraklardır ve resmi olarak yapılması gerekir. Asla bunlara inanmayın. Bu kişilerle irtibata geçmeyin."