Dolandırıcılık: 2 tutuklu



24.04.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da A.H.(E-27) ve B.T.(E-29), bir iş yerinden tanesini 9 TL’ ye satın almış oldukları orijinal olmayan 3 adet parfüm ve 1 adet erkek kol saati ambalajları üzerine, dolandırmak kastı ile Duty Free etiketi yapıştırarak orijinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa tümünü 310 TL’ye satarak söz konusu şahsı dolandırdıkları tespit edildi.

Olayla ilgili A.H ile B.T tutuklandı. Polis soruşturması ise devam ediyor



