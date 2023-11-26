Dolandırıcılık (Gelişme)

19.11.2023 tarihinde, Lefkoşa’da meydana gelen dolandırıcılık olayında zanlı olarak tutuklu bulunan O.C.Z.(E-28)’nin, 03.11.2023 tarihinde tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu kulaklığı ve akıllı saati, aynı yöntemle bir şahsa beyanda bulunduktan sonra konu ürünleri beyanda bulunduğu şahsa 200 ABD doları karşılığında satmak suretiyle, söz konusu şahsı dolandırıp sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.
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