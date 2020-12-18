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‘Dolandırıcılık’la suçlanan ‘sahte hoca’ya tahliye

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İstanbul’da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalgalı hakkında tahliye kararı verildi. Ancak başka bir davada daha tutuklu olması nedeniyle serbest bırakılmayacak.
‘Dolandırıcılık’la suçlanan ‘sahte hoca’ya tahliye

Dalgalı, Esenler ilçesinde eşinden ayrılma aşamasındaki çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı, evliliklerini kurtarabileceğini vadederek kadınlardan hem para aldığı hem de vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası tutuklanmıştı. ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yedi yıl kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dalgalı, müşteki Ebubekir B. ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Seymen A., müştekiyle akraba olduklarını belirterek, “Burhan Dalgalı, Esenler’de tanınan bir hocadır. Müştekiye 700-800 lira borç verdim. Burhan’a herhangi bir mesaj atmadım” dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Dalgalı, tanık ile müştekinin suç ortağı olduğunu ve tanığın yalan beyanda bulunduğunu söyledi.

Sanık Dalgalı şunları söyledi: “Mesele 3 bin 200 lira değil. Bu insanlar bana kumpas kurdular, şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin hem milletin gözünde irtibatımı düşürdüler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 lira almadım.”

Müşteki Ebubekir B. de sanığın beyanlarına karşılık, “İftiradır, yalan söylüyor” dedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Dalgalı’nın tahliyesine karar vererek, bir sonraki duruşmada müşteki ve tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan sanık, ‘terör örgütü propagandası yapmak‘ suçundan yargılandığı başka bir dava nedeniyle tutuklu.

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