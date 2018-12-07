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Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Külçe altın diye parke taşı sattılar

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Afyonkarahisar'da iki kişi, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Eskişehir'de ikamet eden kişiye, külçe altın diye parke taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Külçe altın diye parke taşı sattılar

Afyonkarahisar'da iki şüpheli, sosyal medyadan tanıştıkları Eskişehir'de ikamet eden kişiye, külçe altın diye parke taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bolvadin ilçesinde Hakan Ö. ve Muhammet T, külçe altın olduğunu iddia ettikleri parke taşını 50 bin liraya satmak için, hayvancılıkla uğraşan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı.

 

Eskişehir'den Bolvadin'e gelen Yasin A, ilçe merkezinde Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu.

Külçe altını satın alarak şüphelilerin yanından ayrılan Yasin A, daha sonra yaptığı kontrolde aldığının sarıya boyanmış parke taşı olduğunu anlayınca Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Polis ekipleri, Hakan Ö. ve Muhammet T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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