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Dolandırıcılıktan 454 milyon dolar cezaya çarptırılan Trump, kararı temyize götürecek

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Trump New York'ta yargı sürecinin başlamasından beri davayı "siyasi cadı avına" benzetmiş ve verilecek karara itiraz edeceğini duyurmuştu.
Dolandırıcılıktan 454 milyon dolar cezaya çarptırılan Trump, kararı temyize götürecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması beklenen eski Başkan Donald Trump, hakkındaki kamu dolandırıcılığı davasında verilen 454 milyon dolarlık cezayı temyize götüreceğini açıkladı.

Trump New York'ta yargı sürecinin başlamasından beri davayı "siyasi cadı avına" benzetmiş ve verilecek karara itiraz edeceğini duyurmuştu. 

Trump'ın avukatı Alina Habba, temyiz mahkemesinin "bu korkunç cezayı bozacağını ve New York'un hukuk sistemine olan kamu güvenini yeniden tesis etmek için gerekli adımları atacağını" umduklarını söyledi.

Her gün 112 bin dolar faiz eklenmesinden dolayı gün be gün artan ceza miktarı kararın verildiği sırada 355 milyon dolarda bulunuyordu. Bu meblağın karşılanması için New York Başsavcılığı Trump'ın bazı mal varlıklarına el konulabileceğini belirtti. 

Mahkeme, Cumhuriyetçi aday adayının daha iyi kredi koşulları elde etmek için mülk değerlerini "şişirdiğinin" tespit edilmesinden dolayı eyalette iş yapmasının üç yıl süreyle yasaklanmasına da hükmetmişti. 

Temyiz süreci bir yıl ya da daha uzun sürebilir.

İki oğlu da kararı temyize taşıyacak

Trump'ın ödemesi gereken miktarı karşılayacak bir temyiz teminatı sunması halinde kararın tahsilatına askıya alınabiliyor. Trump'ın nasıl bir yol izleyeceği henüz belli değil.

Mahkeme ayrıca Trump'ın iki oğlu Donald Jr ve Eric'in de dörder milyon dolar ödemesine karar verirken, New York'ta iş yapmalarını iki yıl süreyle yasakladı. Trump gibi oğulları da temyiz başvurusuna katıldıklarını açıkladı. 

Eski başkan geçen ay da, cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen E. Jean Carroll'a açtığı hakaret davasını kaybetmiş ve 83 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Trump hakkında gelecek ay başlayacak yeni davada mahkeme, Trump'ın 2016 seçimleri öncesinde bir porno film yıldızına ödediği sus payını gizlemek için iş kayıtlarında tahrifat yaptığı iddialarını inceleyecek.

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