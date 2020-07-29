'Dolandırıldım' diye tweet atan Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekilmiş: Kızının oyun parası olduğu ortaya çıktı

Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı Demet Akalın, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" ifadeleriyle bir Twitter paylaşımında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" ifadelerini kullanan şarkıcı Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekildiği, ancak bu miktarın da kızının oyun ücreti için otomatik talimat gereği kesildiği ortaya çıktı.

Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı Demet Akalın, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" ifadeleriyle bir Twitter paylaşımında bulundu.

Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

'Ortada dolandırılma yok'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okan Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira'nın oynaması için Xbox'ına yüklediğimiz oyunlardan 4 Euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi.