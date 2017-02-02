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Dolar 10 Ocak'tan beri en düşük seviyesinde

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Dolar 10 Ocak'tan beri en düşük seviyesinde
Dolar/TL TCMB'nin 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımları ve Fed ardından EM'lere artan girişlerle 10 Ocak'tan beri en düşükte.

 

Dolar, Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın ileriye dönük mesajlarda mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişlerle 10 Ocak'tan beri en düşük seviyeye geriledi.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların Fed'den bekledikleri kadar şahin bir duruş görememelerinin ardından gerilerken; politika yapıcıların bazı piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin hâlâ düşük olduğuna işaret etmelerinin ardından seans zirvesinden düşüşe geçti.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 14 Kasım'dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL bu sabah itibarıyla sert bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Gün içinde 10 Ocak'tan beri en düşük seviye olan 3.7190'a kadar gerileyen kur saat 1127 itibarıyla 3.7260/3.7291 seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak:Sputnik

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