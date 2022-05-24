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Dolar 16 sınırını devirdi,euro 17 yi geçti!

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Son günlerde hareketliliğiyle dikkat çeken dolar/TL kuru, 24 Mayıs sabahında bir kez daha 16 lira seviyesinin üzerine çıktı. Avro ise 17,2 TL üzerini gördü.
Dolar 16 sınırını devirdi,euro 17 yi geçti!

6 ay aradan sonra yeniden yükselişe geçen dolar/TL ve avro/TL, yeni haftada yükseliş seyrini sürdürdü.

Dün,15,95'ten dönen dolar, bugün 16,05 TL’yi gördü. Avro da 17 TL’yi aşarak 17,21 TL’ye ulaştı.

TL BU AY YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.

REZERVLER ERİYOR

TCMB'nin mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duymasına karşın rezervlerinin erimeye devam etmesi piyasanın kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasındaki sürdürülebilirliğin sorgulanmasının ana nedeni oldu. TCMB'nin swap hariç rezervleri de eksi 52 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.

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