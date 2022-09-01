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Dolar 2022’nin en yüksek seviyesini gördü

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Önceki kapanışını 18,2070 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2009 TL ve güncel satış fiyatı 18,2131 TL seviyelerinde seyretti.
Dolar 2022’nin en yüksek seviyesini gördü

Dolar, 1 Eylül 2022 sabahında 18,20 lira bandının üzerinde başladı. Dolar/TL alış fiyatı 18,2072 lira, satış fiyatı 18,2173 lira seviyesinde yer alıyor.

Dolar/TL kuru 18.20'yi aşarak 2022’nin en yüksek seviyesini gördü.

Euro fiyatları ne kadar?

Önceki kapanışını 0,23'l9k düşüşle yapan euro 18,2396 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2246 TL alış fiyatından, 18,2547 TL satış fiyatından işlem gördü.

1 Eylül 2022 Perşembe günü Euro/TL ise 18,2446 lira alış fiyatı, 18,2810 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Sterlin de 21.10'dan işlem görüyor. 

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