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Dolar 5.50’nin altına indi: Nisandan bu yana en düşük seviye

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ABD ve Çin arasında ticaret ve kur savaşlarının baskısı altında kalan küresel piyasalar Çin’in adımları ile nispeten sakinlerken, dolar/TL kuru bu sabah 5.50’nin altına gerileyerek nisan başından bu yana en düşük seviyelere indi.
Dolar 5.50’nin altına indi: Nisandan bu yana en düşük seviye

Lira değerlenen gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ederken, analistler ABD ile Türkiye arasındaki  ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin liradaki pozitif performansta etkili olduğunu belirtiyor.

 

Hafta başında Çin-ABD gerilimi endişeleriyle 5.6190’a kadar yükselen, dün saat 17.45’te 5.5265/5.5285 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah 5.4860’a kadar geriledikten sonra saat 09.10’da 5.4915/5.4970 seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatte sepet bazında lira 5.8217/5.8282, avro/TL 6.1325/6.1575 seviyesinde işlem görüyor.

Kurda biraz daha aşağısı için yer var’

Reuters’a konuşan bir bankacı şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD ile ilişkiler konusu sakinledi. Lira şu anda gelişen piyasalar arasında bir carry trade avantajı sağlıyor. Genel resimde liranın güçlü kalmasını sağlayan ana unsurlar bunlar. Diğer taraftan yuan ile birlikte gelen risk iştahında azalma sürecinde lira güçlü kaldı. Ortalık biraz yatışında herkes daha rahat bir şekilde dolar satıp lira alıyor. Yurt dışından da lira için olumlu tavsiyeler geliyor. Enflasyon tarafında baz etkisi nedeniyle iki ay rahat olacağız. MB’nin gelecek toplantıda 250-300 baz puan faiz indirimi bile yeri olabilecek bu durumda. Dolayısıyla kurda biraz daha aşağısı için yer olduğunu düşünüyorum.”

 

Reuters ajansının dünkü analizinde ABD-Çin ticaret savaşının alevlenmesi ve Pekin’in yuanı devalüe etmesinin, Fed’in doların değer kaybetmesine yol açacak adımlar atmasına neden olabileceği, bunun da liraya daha çok değer kazanması için yer açacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi S-400’ler nedeniyle cezalandırma konusundaki isteksizliğinin de olumlu yansıdığını belirtildi.

Bu sayede lira bu çeyrekte gelişmekte olan ülke para birimlerinin arasında en güçlü para birimi olurken, tahvil getirileri bu yılın başındaki en kötü seviyelerden en iyilerin arasına yükseldi.

Baskı unsurları

Analistler ayrıca lirada yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra lirada açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de liraya olumlu yansıdığını belirtiyor.

Diğer taraftan küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik ve jeopolitik gelişmeler de baskı unsuru olarak piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

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