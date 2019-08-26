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Dolar 5.80 bandında sabitlendi: Gece 6.38'e çıkmıştı

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Dolar 5.80 bandında sabitlendi: Gece 6.38'e çıkmıştı. Haftaya hareketli başlayan ve gece saatlerinde yükselişe geçerek 6.38'i gören dolar, daha sonra tekrar düşüşe geçerek 5.80 bandında sabitlendi.
Dolar 5.80 bandında sabitlendi: Gece 6.38'e çıkmıştı

Dolar, gece saat 1.30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6.38 TL 'yi buldu. Daha sonra tekrar düşüş trendine giren dolar, sabah saatlerinden itibaren 5.80 bandında sabitlendi.

 

Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6.39 seviyesini aşmıştı. 

Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor.

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