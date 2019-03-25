Dolar 5.84'ü gördü işte güncel dolar rakamları

Cuma akşamı 5.85'lere dayanan dolar bu haftanın ilk gününde 5.60'ın üstünde bulunuyor ve yükselme eğiliminde görünüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6250 liradan, euro 6,3650 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 5,6230 liradan alınan dolar, 5,6250 liradan satılıyor. 6,3630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,3650 lira olarak belirlendi. Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,6210 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3530 lira olmuştu.

Dolar neden yükseliyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan kararnameyi bugün imzalaması bekleniyor. Piyasaları geren bu karara içerde ise yerel seçim etki ediyor. Uzmanlar bu hafta dolarda bir düşüş beklemiyorlar. Doların artışında vatandaşın dolara yönelmesi de etkili oluyor.

Öte yandan Rus S-400'lerin teslim tarihlerinin yaklaşması ile her iki ülke arasında yapılan gerilimli açıklamalarda piyasayı etkiliyor.