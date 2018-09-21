Dolar, 6.20'li seviyelere döndü

Dün ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Yeni Ekonomik Program'ın açıklanması sonrasında 6,13'le günün en düşük seviyesinin gören dolar şu sıralar 6,22 bandında seyrediyor.

Euro/TL de 7,32-7,40 bandında dalgalanıyor. Sterlin/TL ise 8.24 seviyelerinde seyrediyor

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Albayrak büyümeyi bu yıl için yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 2,3 olarak öngördüklerini açıkladı. Enflasyon beklentileri ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2019 için yüzde 15,9