Dolar 6.35 bandında

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.04 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, Türkiye serbest piyasalarının kapanış saatlerinde 6.42 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları ise aynı dönemde 7.15 TL seviyelerinde bulunuyordu.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.32 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.33 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.2780 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4229 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, dün Türkiye saati ile (TSİ) 16.48 itibarıyla 6.4215 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları ise gün içerisinde en yüksek 7.1717 TL'yi görerek,aynı dakikalarda 7.1525 TL seviyesinde bulunuyordu. Sterlin de aynı dakikalarda 7.8608 TL seviyesinde işlem görüyordu.

Analistler, dün Türkiye içinde ve Türkiye dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, küresel ölçekte ise Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolarda 6.35 TL'nin direnç, 6.25 TL'nin destek konumunda takip edileceğini kaydetti. Doların, dünyada en çok işlem gören altı adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren ABD Dolar Endeksi ise dün yüzde 0,61 düşüşle 98.15 seviyesinde; Euro/dolar paritesi ise yine aynı periyotta 1.1139 seviyelerinde bulunuyordu.10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dünün kapanışında yüzde 12,47 seviyesinde, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 10,58 seviyesinde hareket ediyordu.

KKTC serbest piyasalarında ise dolar ve Euro’daki yükseliş ile sterlindeki düşüş, geçen haftanın ortasından bu yana yaşadığı grafiği yeni haftanın açılışına da taşıdı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs’ta dün Amerikan doları 6.3535 TL, Euro 7.0876 TL, İngiliz sterlini de 7.9122 TL’den fiyatlandı. Altın fiyatlarında sert düşüş Altının ons fiyatı, dün yüzde 4'ün üzerinde düşerek bin 500 doların altına inerken; gram altın fiyatları da 300 liranın altını gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın dün 501 TL 33 kuruştan, cumhuriyet altını ise 2 bin 61 liradan alıcı buldu.Gram altın fiyatları ise geçtiğimiz haftayı 311 liradan tamamlarken; yeni haftaya 313 liradan başladı. Gün içerisinde en yüksek 318 TL 58 kuruş seviyesini gören gram altın, en düşük 299 TL 19 kuruşu gördü.

Gram altın, Türkiye serbest piyasalarında dün TSİ 16.50 itibarıyla 302 TL 28 kuruş seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501 TL 33 kuruştan, cumhuriyet altını ise 2 bin 61 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı dün yıl başından bu yana ilk kez bin 500 doların altına düşerek en düşük bin 451 doları görürken; haftanın ilk işlem gününün kapanış saatlerinde yüzde 4,01 düşüşle bin 467 dolardan işlem gördü. Analistler, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, önceki gün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan (bp) indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.

Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını ve altı büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurduğuna dikkati çekildi. Başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğiniancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini belirten analistler,Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini anımsattı.