Dolar 6 ayın en yükseğinde, Bankacılar: AKP'nin iptal başvurusu etkili oldu

Dolar/TL dün yaşanan sert düşüş sonrası yeniden yukarı hareketlendi ve yaklaşık 6 ayın en yükseğini gördü. Bankacılar TL'deki düşüşü, seçim sürecine ilişkin belirsizliğin AKP'nin iptal başvurusu nedeniyle devam etmesi ve Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişelere bağladılar.

Dolar/TL Salı günü 5.8290'ın üzerini test ettikten sonra dün 5.7100'a kadar geriledi. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve bugün yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 5.85'i gördü. Bu 23 Ekim 2018'den beri en yüksek seviye oldu.

Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkacağı algısı, ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalması ve Çin'den gelen pozitif verilerle kur dün sert gerilemişti.

TL dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışırken, BIST 100 endeksi yüzde 1.44 yükseldi. Tahvil bono piyasalarında 10 yıllık tahvil getirisi 124 baz puan gerilerken, CDS ve eurobond getirileri de düştü. Ancak bu hareket kısa süreli oldu ve bugün TL varlıklar sert satış baskısıyla karşılaştı.

Gün içinde 5.8501'i gören kur bugün saat 11:10'da 5.8350 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL yüzde 1,20 primle 6.5840'dan işlem gördü. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi de yüzde 1,35 düşüşle 96.880 puanda.

İptal başvurusu tedirginliğe neden oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alan Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını aldı ve devir teslim töreni ile birlikte görevine başladı. Ancak AKP'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin başvurusu yatırımcıların endişelerinin tam olarak ortadan kalkmamasına neden oluyor.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran'da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda "iki kayıp ay daha" anlamına geldiğini belirtiyorlardı.

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sorular

Diğer taraftan Financial Times'da yer alan bir haberde TCMB'nin döviz rezervlerini, kısa vadeli borçlanarak artırdığı belirtildi. Bu da rezervlere ilişkin soru işaretlerini tekrar gündeme getirdi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Yerel seçimleri arkada bırakabilmek ve belirsizliklerin tamamen ortadan kalkması piyasa açısından çok önemli. Dünkü piyasa tepkisine pozitif ayrışmanın kuvvetine özellikle de tahvil getirilerindeki düşüşün büyüklüğüne bakarsanız bunun ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz" dedi ve ekledi:

"Öte yandan piyasalarda endişeler de devam ediyor. TCMB rezervlerine ilişkin endişelerin bugün Financial Times haberi ile birlikte arttığını görebiliyoruz. Rezervler çok iyi konumda diyemeyiz ancak son dönemde birbirinden farklı haberler yorumlar konunun tam olarak iyi bir şekilde analiz edilemediğini, anlatılamadığını, hesaplanamadığını gösteriyor."