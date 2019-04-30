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Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi

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Dolar kuru 5.95 eşiğini saat 10.00 itibariyle geçti ve 5.97'ye kadar çıktı. Euro da 6.68 lirayı gördü. Dolar 6 lira eşiğini zorluyor.
Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi

Dün 5.92-5.96 bandında hareket eden ve 5.9467 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.9646 seviyesine kadar çıktı. Saat 09:00'da 5.9575 seviyesinde bulunan dolar kuru Merkez Bankası enflasyon raporu beklentisiyle 5.96'ya oturdu. 

5.97'yi test eden dolar kuru TCMB'nin geçen hafta PPK metninde sıkılaştırmaya yönelik söylemini yumuşatması ve döviz rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle gergin durumda.

Bankacılar metin değişikliklerini daha iyi yorumlayabilmek adına TCMB'nin bugün saat 10:30'daki yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları duymak istiyorlar. TCMB'nin bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

Dolar 6 lira olur mu?

TL'nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı yüzde 11'e ulaşmış durumda. Dolar/TL geçen hafta PPK açıklamasının ardından 12 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820'ye kadar yükselmişti. 

Bankacılar TL'nin yönü açısından zor bir hafta olduğunu ve kurun yoğun veri ve haber akışı ile yön bulacağını belirtiyor.

Bu hafta Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi izlenirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor. Piyasaların gündemindeki en önemli madde seçim sonuçları olmaya devam ediyor. YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Yurtdışında ise Çarşamba akşamı açıklanacak olan ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

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