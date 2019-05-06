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Dolar, 6 lirayı gördü!

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Yurt içinde YSK kararı, dışarı da ise Çin-ABD hattında yaşanan gelişmelerin izlendiği haftanın ilk işlem gününe dolar 6 lirayı gördü.
Dolar, 6 lirayı gördü!

ABD-Çin müzakerelerine yönelik iyimserliğin kaybolduğu haftaya dolar 6 lirayı görerek başladı. Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini artırma kararının yankıları ve YSK'nın bugün vermesi beklenen İstanbul kararı izleniyor.

Dün gece Asya seansında 6.02'yi gören dolar/TL bu sabah 6.0016 seviyesini test etti. Dolar/TL saat 09:30'da 5.9975'de bulunuyor. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,50 artışla 6.7160 seviyesinde.

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik başvuruyu görüşmek üzere bugün saat 14:30'da toplanacak. Kararın bugün açıklanabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı konuşmasında seçimlerin tekrar edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz gümrük vergisi açıklamasının yankıları izleniyor.

Trump, yüzde 10 gümrük vergisi uygulanan Çin ürünlerinde bu oranın Cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi. Ayrıca vergi olmayan ürünlere de yüzde 25 gümrük getirileceğini bildirdi.

Piyasa beklentisi tarafların kısa sürede uzlaşıya varacakları yönündeydi.

Trump'ın açıklamasının ardından Çin'in Shanghai endeksi yüzde 5,2, ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2 ve Brent petrol fiyatı yüzde 2,15 düştü.

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