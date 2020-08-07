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Dolar 7.36 ile tarihi rekor kırdı! 7 Ağustos piyasalarda son durum

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Dolar 7.36 ile tarihi rekor kırdı! 7 Ağustos piyasalarda son durum
Dolar 7.36 ile tarihi rekor kırdı! 7 Ağustos piyasalarda son durum

Dün 7.30'a yükselerek zirveyi gören dolar/TL yeni güne de 7.26'nın hemen üzerinde başladı. Dolar kuru, öğleye doğru tırmanışa geçerek 7.36'yı gördü ve tarihi bir rekor daha kırdı.

Dün 7.30'u aşarak tarihi zirvesine yükselen dolar/TL, günü de 7.25'ten kapatmıştı. Bugüne 7.26'nın hemen üzerinde başlayan dolar/TL, ardından hızlı bir yükselişle üst üste yeni rekorlar kırdı. İlk rekorunu 7.32 ile kıran Dolar, saat 12:00 sularında 7.36'yı görerek rekorlarına bir yenisini deha ekledi. 

Türk Lirası'nın, ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Kur, bugünkü işlemlerde 7,3616 seviyesine kadar çıktı. Türk Lirası, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22'den fazla değer kaybetmiş oldu.

Saat 12:30 itibariyle döviz kurları: Dolar saat 12:30 itibariyle 7.34 seviyelerinde işlem görürken, Euro 8.68 bandında seyrediyor. Barsa İstanbul ve altında da düşüş var...

Bugün piyasada ne oldu? 

Dolar/TL dün 7,30’u, euro/TL 8,66’yı aşmıştı. Bugün ise dolarda 7.36, euroda 8,71 seviyesi aşıldı. 

Altının onsu küresel endişelerin de etkisiyle 2063 doları görerek tarihi rekorunu kırarken gram altın 484 TL’yi aştı.

Borsa İstanbul cephesinde ise dün ağır kayıplar gözlendi. BIST 100 endeksi dünü yüzde 5,26 düşüşle 1,034 puandan tamamladı. Bugün de kayıplar yüzde 4’e ulaştı.

Kur hareketi baş döndürüyor

Piyasalarda dün oynaklık öyle bir seviyeye çıktı ki dolar/TL gün içinde 7,02-7,31 bandında euro/TL 8,33-8,67 bandında, sterlin/TL 9,23-9,64 bandında hareket etti. Dolarda günlük kur hareketi 29 kuruşa kadar çıktı.

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