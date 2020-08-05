Dolar 7 TL Oldu

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Dolar/TL kuru, yurt dışında kısa vadeli fonlama faizlerinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte 7 seviyesinin üzerine tırmandı. Dolar/TL TSİ 10:52'de yüzde 2 artıda 7.0343'ü görmesinin ardından 7.01'li seviyelerde seyrediyor.
Euro/TL kuru gün içinde 8.3288'e kadar yükselmesinin ardından yüzde 1.79 artıda 8.3145'ten işlem gördü.
Londra swap piyasasında TL'nin gecelik faizi dün yüzde 1,000'in üzerine çıkmasının ardından bugün yüzde 50'nin altına geriledi. Türkiye'nin dolar cinsinden 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 7.2875 seviyesinde seyrediyor.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi dün küresel endekslerden negatif ayrışarak sert düşmesinin ardından artıda açılmıştı. Gösterge endeks yüzde 0.16 ekside 1.085.47 puan oldu.
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