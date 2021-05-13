Dolar 8.50 eşiğinde; Sterlin ise 12 sınırında...

Amerika’da enflasyonun beklenenin çok üzerinde gelmesi dolarda yükselişe neden oldu. Çarşamba günü 8.4498 TL’yi gören dolar perşembe günü 8.49’u da geçti.

Amerika’da enflasyonun beklenenin çok üzerinde gelmesi dolarda yükselişe neden oldu. Çarşamba günü 8.4498 TL’yi gören dolar perşembe günü 8.49’u da geçti.

ABD’de tüketici enflasyonu nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları artışının yüzde 0,2; gıda ve enerji hariç fiyat artışının ise yüzde 0,3 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

Enflasyon neden etkiliyor?

Enflasyonda hızlı yükselişin Amerikan Merkez Bankası’nın pandemide uygulamaya koyduğu gevşek para politikasından beklenenden erken vazgeçmesine yol açacağı düşünülüyor. Gevşek para politikasının sona ermesi, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.