Dolar 8,5 Euro 10 Sterlin 11 TL'ye dayandı...

Rekor üstüne rekor kıran döviz piyasası yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,42 TL'den, Euro/TL 9,82 TL'den, Sterlin/TL ise 10,91 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 512 TL seviyesinde Brent petrol 38,89 dolardan fiyatlanıyor.
Rekor üstüne rekor kıran döviz piyasası yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,42 TL'den, Euro/TL 9,82 TL'den, Sterlin/TL ise 10,91 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 512 TL seviyesinde Brent petrol 38,89 dolardan fiyatlanıyor.
Onsu 1.880 dolardan fiyatlanan altın piyasasında, gram altın 502/506, çeyrek altın 814/830, Cumhuriyet altını ise 3.350/3.384 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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