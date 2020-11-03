  • BIST 1.134
  • Altın 512,797
  • Dolar 8,4170
  • Euro 9,7918
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Dolar 8,5 Euro 10 Sterlin 11 TL'ye dayandı...

» »
Dolar 8,5 Euro 10 Sterlin 11 TL'ye dayandı... Rekor üstüne rekor kıran döviz piyasası yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,42 TL'den, Euro/TL 9,82 TL'den, Sterlin/TL ise 10,91 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 512 TL seviyesinde Brent petrol
Dolar 8,5 Euro 10 Sterlin 11 TL'ye dayandı...

Rekor üstüne rekor kıran döviz piyasası yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,42 TL'den, Euro/TL 9,82 TL'den, Sterlin/TL ise 10,91 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 512 TL seviyesinde Brent petrol 38,89 dolardan fiyatlanıyor.

Rekor üstüne rekor kıran döviz piyasası yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,42 TL'den, Euro/TL 9,82 TL'den, Sterlin/TL ise 10,91 TL'den işlem görüyor. Altının gramı ise 512 TL seviyesinde Brent petrol 38,89 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.880 dolardan fiyatlanan altın piyasasında, gram altın 502/506, çeyrek altın 814/830, Cumhuriyet altını ise 3.350/3.384 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'ın Bütçesi 49,2 Milyar Dolar Açık Verdi31 Ekim 2020 Cumartesi 10:13
  • Güncel 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek Ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar?31 Ekim 2020 Cumartesi 10:00
  • Döviz kurları yükselişte!30 Ekim 2020 Cuma 14:57
  • Merkez Bankası'ndan Yeni Sıkılaştırma Adımı30 Ekim 2020 Cuma 10:33
  • 30 Ekim 2020 Cuma - Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?30 Ekim 2020 Cuma 10:28
  • Dövizde Son Durum Ne? (30 Ekim 2020)30 Ekim 2020 Cuma 09:44
  • Döviz güne yeni rekorlar kırarak başladı....30 Ekim 2020 Cuma 08:38
  • ‘Gerekli Her Türlü Adımı Atabiliriz’29 Ekim 2020 Perşembe 10:09
  • Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında TARİHİ REKOR!29 Ekim 2020 Perşembe 09:59
  • Döviz Bugün Ne Kadar? (29 Ekim 2020 Perşembe)29 Ekim 2020 Perşembe 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti