Dolar 9 TL, Döviz kurları yükselmeye, TL ise değer kaybetmeye devam ediyor

Türk lirası, TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında dolar karşısında ikinci günde de değer kaybederek rekor düşük seviyeyi gördü.

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra gerilemişti. Cuma günü yüzde 1'den fazla yükseliş kaydeden dolar/TL, 8,85 seviyesini de aşarak rekor tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeydi. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edilirken metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 413 baz puana kadar tırmanırken Türkiye 10 yıllık devlet tahvili faizi son 2 günde 70 baz puana yakın yükseldi.

TCMB enflasyonda söylem değiştirmişti

Dolar/TL, Eylül ayında enflasyondaki yükselişin politika faizini aşması ve TCMB'nin odağını çekirdek enflasyona çevirmesiyle yüzde 4'ten fazla yükseliş kaydetmişti. Türk lirası söylem değişikliğinden bu yana en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 3,40 düşüşle Macar forinti yer aldı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın odağını manşet enflasyondan çekirdek enflasyona çevirdiğini belirtmişti.

“Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır.” diyen Kavcıoğlu, salgının getirdiği olağanüstü koşulların çekirdek enflasyonun önemini artırdığını vurgulamıştı.

Kavcıoğlu, Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşündüklerini ve gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini beklediklerini söylemişti.