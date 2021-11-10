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Dolar 9,80 TL'nin üzerini gördü

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Dolar öğle saatlerinde 9.82'ye kadar yükselirken, Euro da 11.34'ü gördü.
Dolar 9,80 TL'nin üzerini gördü

Dolar öğle saatlerinde 9.82'ye kadar yükselirken, Euro da 11.34'ü gördü

Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.

Dolar yeni güne 9.74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde 9.80'in üzerini görerek 9.83'e kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9.85'e yaklaştı. Dolar dün günü 9.73 seviyesinden kapatmıştı.

Euro ise 11.27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11.34'e kadar yükseldi. Euro dün kapanışta 11.29 seviyesinden işlem görüyordu.

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