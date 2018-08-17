Dolar aniden fırladı saat 12.30'da 6 lirayı aştı euroda arttı sebebi ne?

Dolar kuru bu sabah 5,80 seviyesinden güne başladı. ABD'nin açıklamaları sonrası tansiyonu yükselen dolar Türkiye'den yapılan açıklamaların ardından saat 12.00'de 6 lirayı gören dolar saat 22.25'te 6,20 seviyesine yükseldi. 6,65 civarında hareket eden eur

Dolar kuru bu sabah 5,80 seviyesinden güne başladı. ABD'nin açıklamaları sonrası tansiyonu yükselen dolar Türkiye'den yapılan açıklamaların ardından saat 12.00'de 6 lirayı gören dolar saat 22.25'te 6,20 seviyesine yükseldi. 6,65 civarında hareket eden euro ise 7,09 seviyesine yükseldi. İşte dolar ve eurodaki anlık durum;

Dolar kurundaki dalgalanma sürüyor. Türkiye'ye dolar üzerinden başlatılan ekonomik saldırı sonrası hükümet, swap işlemlerine getirdiği kısıtlamayla dövizi frenledi. Bu hamle sonrası dolar yönünü aşağıya çevirerek 6 liradan dün 5.70 seviyelerine kadar geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarla birlikte iyice gevşeyen doların tansiyonu akşam ABD'den gelen açıklama ile yeniden yükseldi. 5.92'yi görerek 6 TL'yi test eden dolar 17 Ağustos gününe daha sakin başladı. Ancak ilerleyen saatlerde doların tansiyonu yeniden yükseldi. ABD'nin yaptırımlara devam edeceğiz açıklamasına karşısında, Ticaret Bakanlığı karşılık vereceğiz açıklamasını yapınca dolar 6 TL'yi geçerek 6.11'i gördü. Euro ise 7 TL'ye yaklaştı. Atak devam ediyor. Dolar 6.20'yi euro 7.09'u aştı.

Dolar kuru saat 12.39 dolar kuru;

Dolar kuru saat 12.31 rakamları;

Dolar kuru saat 12.25 rakamları;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yabancı yatırımcıya verdi mesajlar sonrası 5.70'in altına kadar gerileyen dolar/TL, yeni güne 5.85 seviyesinde başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ile ilişkilerimizi azaltacağız" mesajının etkili olduğu dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 6.0498'e yükseldi. Daha sonra 6.11 seviyesini gördü.

TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Katar'dan Türkiye'ye hızlı şekilde 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağının açıklanmasıyla birlikte dolar/TL'de düşüş trendi bu hafta kuvvetlenmişti.

Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar/TL kademeli olarak hafta boyunca düşüşünü sürdürerek 5.70'in altına kadar gerilemişti.

'YAPTIRIM OLUP OLMAYACAĞI TAKİP EDİLİYOR'

Dünya gazetesinin aktardığına göre, bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bugün için küresel veri gündemi yoğun değil. Swap adımlarının etkisini hissetmeye devam ediyoruz. ABD Türkiye ilişkilerinde ek yaptırımların değeri çok fazla değil, çünkü yaptırımlar 300-500 milyon dolar değerinde ek vergi şeklinde oluşuyor ve başka pazarlara yönlenme ihtimali de düşünüldüğünde etkisi daha da az miktarda. Ancak piyasalar halen Halkbank'a bir ceza gelip gelmeyeceği ve ABD'nin gerçek anlamda yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağını takip ediyor" dedi.