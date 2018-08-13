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Dolar aniden fırladı saat 14.30'da 7 lirayı gördü euro 8 liranın eşiğinde sebebi de..

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TÜRKİYE dolar ve euro kuru sebebiyle zor günler yaşıyor. Dolar kuru müdahaleye rağmen saat 14.30'da yeniden 7 lirayı gördü. Euro fiyatı da 8 lirayı zorluyor. Canlı takiple dolar ve euro fiyatlarını aktarıyoruz. İşte 13 Ağustos 2018 dolar ve euro rakamları
Dolar aniden fırladı saat 14.30'da 7 lirayı gördü euro 8 liranın eşiğinde sebebi de..

Merkez Bankası'nın müdahalesi ile frenlenen dolar kuru yine sınırları zorluyor. 6.57'lere kadar inen dolar saat 14.30'da aniden fırladı ve dün gece gördüğü 7'li rakama geçiş yaptı. Euro da 8 lirayı zorluyor. Ankara'dan ise son dakika açıklamalar arka arkaya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı büyükelçilere Beştepe'de verdiği yemekte konuştu ve 'Taviz vermeyeceğiz. Türkiye ekonomik kuşatma altında' dedi. Erdoğan "Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik temeli yok, saldırıların bir müddet daha süreceği açıktır" diye konuştu. 

Dolar ve Euro rakamlarını sizlere bu haberde saatlik verilerle sunuyoruz. İşte kurdaki son rakamlar:

Saat 14.30 dolar kuru 
Dolar yeniden 7 lirayı gördü. Euro da 8 lira eşiğinde geziniyor. Yakın vadede ABD ile sulh olmayacağını mesajları doları hareketlendiren sebep oldu.

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