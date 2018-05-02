Dolar bügün kaç lira bir anda yükselişe geçti (2 Mayıs 2018)

Dolar kuru geçtiğimiz hafta 4,04 seviyesine kadar düşmüş, hafta başında ise 4,06 seviyesinden işlem görmüştü.

Dün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla yeniden düşüşe geçen dolarda tansiyon Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin notunu düşürmesiyle yeniden yükseldi.

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından dolar yeniden 4.11 lirayı aşarken, euro da 4.93 liranın üzerine çıktı. Dolar bu sabah açılışta ise 4,0950 seviyelerinden başladı.

S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin 'üç kademe altında" bulunan 'BB-' düzeyine indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, 'enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu' gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.

S&P'nin açıklaması sonrası erken işlemlerde dolar 4.1133 liraya kadar yükseldi ve bu düzeylerde tutundu. Euro da 4.9354 lirayı gördükten sonra 4.93 - 4.94 lira aralığında hareket etmeye başladı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,0930 4,0950 Avro 4,9140 4,9160 Sterlin 5,5800 5,5820 ANKARA ABD Doları 4,0770 4,1070 Avro 4,8900 4,9300 Sterlin 5,5260 5,6160



DOLAR İÇİN TAHMİNLER;

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USD/TL kurunda yukarı yönde eğilim korunuyor. Kur, 4.10 seviyesinin üzerinde tepki veriyor ve bu tepkisinde güçlü olursa bu durumda yukarı yönde hareketini korumaya devam edebilir. Bu durumda ara direnç noktaları, 4.1250 ve 4.1545 seviyelerinden geçiyor. Olası geri çekilmelerde ise 4.10 altı kapanışlarda 4.05-4.10 aralığı gündeme gelebilir. Kurun rahatlayabilmesi için 4.00 altı kapanışların görülmesi gerekiyor.

Özgecan Özdemir, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru Yorumu

Teknik olarak bakıldığında, kurun ara destek seviyesi olan 4,0950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 4,1250, 4,1390 ve 4,1500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 4,0900, 4,0850 ve 4,0800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.