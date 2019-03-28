Dolar büyüme endişeleri ile birlikte yükseldi

Bloomberg Dolar Spot Endeksi küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması ile birlikte iki haftanın zirvesine çıktı

Riskten kaçınma eğilimi Londra seansının ilerleyen saatlerinde azaldı ve yen erken saatlerdeki kazançlarının bir kısmını geri verirken, ABD hazine tahvilleri, ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak olan ticaret görüşmeleri öncesi iki haftanın zirvesine çıktı.

ABD para biriminin G-10 ülkeleri paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, küresel büyümeye ilişkin endişelerin ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılmasının yakın olduğuna ilişkin iyimserliği dengelemesi sonrası iki haftanın zirvesine çıkarken, Çin yuanı beş haftanın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 yükselerek çıkışını üçüncü güne taşırken, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, traderların Fed'in bu yıl en az bir kez faiz indirimine gidebileceğine ilişkin bahislerini yükseltilmesi sonrası 3 baz puan düşerek yüzde 2.34 ile Aralık ayından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 2.38'e toparladı.

Dolar/yen paritesi erken saatlerde 110.02 ile günün en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 aşağıda 110.34 seviyelerine geldi.

Sterlin/dolar paritesi günün en düşük seviyesi olan 1.3126'dan toparlandı ve yüzde 0.4 yükselişle 1.3143 seviyesine geldi.

Euro/Dolar paritesi kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandıktan sonra Londra saati ile 10:09'da yüzde 0.1 yükselişle 1.1251 seviyesine çıktı.