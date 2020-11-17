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Dolar Corona Virüs Aşısı Nedeniyle 2021'de Yüzde 20 Değer Kaybedebilir

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Dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Citibank'ın analizine göre Covid-19 aşıları dolarda değer kaybına neden olacak. Bankadan yapılan açıklamada, ABD dolarının 2021'de yüzde 20 değer kaybedebileceği belirtildi.
Dolar Corona Virüs Aşısı Nedeniyle 2021'de Yüzde 20 Değer Kaybedebilir

Corona virüs salgınına çare olması beklenen aşılar rezerv para birimi doları da etkileyecek.

Merkezi ABD'de bulunan ve dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Citibank'ın analizine göre Covid-19 aşıları dolarda değer kaybına neden olacak.

Citibank'a göre 2021 yılında dolardaki değer kaybı yüzde 20'ye ulaşabilir.

Bankanın araştırma notunda, "Güvenilir ve geniş kitleler tarafından ulaşılabilir aşılar piyasaya sürüldüğünde, doların yapılsal olarak aşağı yönlü trendinin katelize olacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Araştırmada şu sözlerle devam etti: Bu noktadan yola çıktığımızda, doların düşüş trendinin hızlanması ve 2021'de yüzde 20'ye kadar değer kaybı bekleniyor.

Citibank'ın doların dünya piyasalarında değer kaybedeceği yönündeki görüşü, aşı çaşlışmalarının yanında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği tahminine de dayanıyor.

Aşı şirketi Moderna dün yaptığı açıklamada corona virüse karşı yüzde 94.5 oranında etkili bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Geçen haftada ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BionTech'in geliştirdiği RNA bazlı aşının yüzde 90 oranında başarı sağladığı duyurulmuştu.

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