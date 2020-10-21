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Dolar düşüşe geçti!

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Dolar kuru yeni haftanın üçüncü işlem günü olan 21 Ekim 2020 Çarşamba günü gerileme kaydetmeyi sürdürdü.
Dolar düşüşe geçti!

Dolar kuru yeni haftanın üçüncü işlem günü olan 21 Ekim 2020 Çarşamba günü gerileme kaydetmeyi sürdürdü. Döviz piyasasında elde edilen son verilere göre bugün gerileme sonrası dolar 7,85’e düştü. Geçtiğimiz günlerde kurdaki artışla birlikte 7,95’e kadar çıkan dolar bugün 7,85 liradan işleme alınıyor.

Dolar kurundaki gerileme gözleri diğer yabancı para birimlerine de çevirdi. Euro kurunda ise önemli bir düşüş yaşanmadı. Euro bugün 9,31 lirada işleme alınmaya devam ediyor. Euro’nun 9,31 TL olduğu aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 10,21 TL’den işlem görüyor.

SON DAKİKA DOLAR / TL VE DİĞER DÖVİZ KURLARI

  • İngiliz Sterlini 10,21 TL
  • Amerikan Doları 7,85 TL
  • Euro  9,31 TL
  • İsviçre Frangı 8,68 TL
  • Japon Yeni 0,07 TL
  • Suudi Arabistan Riyali 2,08 TL
  • Norveç Kronu 0,84 TL
  • Danimarka Kronu 1,24 TL
  • Avustralya Doları 5,54 TL
  • Kanada Doları 5,97 TL
  • İsveç Kronu 0,89 TL  
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