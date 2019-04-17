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Dolar düşüyor borsa yükseliyor

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Ekrem İmamoğlu'na mazbata daveti yapılması sonrası dolar kuru 5,7139'a kadar geriledi. BIST 100 endeksinde de yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş görülüyor.
Dolar düşüyor borsa yükseliyor

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,72’nin altına geriledi. İstanbul seçimlerine ilişkin gelişmelerin takip edildiği piyasalarda Ekrem İmamoğlu’na mazbata daveti yapılması sonrası kur 5,7139’a kadar geriledi.

Hafta başında yükselişe geçen dolar dün 5,8281’e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80’in altına inmişti.

Dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserliğin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları ile desteklenmesiyle düşüşe geçmişti.

Çin’den gelen veri de dolardaki düşüşü destekledi. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre yüzde 6,4 büyüme kaydetti. Yüzde 6,3’lük büyüme bekleniyordu.

Euro/TL ise 6,50’in altında hareket ediyor.

BORSADA YÜKSELİŞ

BIST 100 endeksinde de yüzde 1,5’in üzerinde yükseliş görülüyor. Endeks 98 bin 300 puanın üzerinde seyrediyor.

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